Ligue des Champions (CAF) : Un trio arbitral sénégalais designé pour le choc Mamelodi Sundowns vs Espérance de Tunis

La Commission d’arbitrage de la Confédération africaine de football (CAF) a nommé l’arbitre sénégalais Issa Sy pour diriger la demi-finale retour de la Ligue des Champions de la CAF 2023-2024. Cette rencontre opposera l’Espérance de Tunis aux Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, et se tiendra au stade de Pretoria le vendredi 26 avril à 19h00 (heure locale).

Âgé de 39 ans, Issa Sy apporte avec lui une expérience considérable dans l’arbitrage africain, ayant déjà officié dans plusieurs matches de haut niveau. Il a notamment été l’arbitre principal du match retour de la Ligue africaine des Champions entre Petro Luanda et le TP Mazembe. Assisté de ses compatriotes sénégalais Djibril Camara et Nouha Bangoura, Issa Sy sera chargé de maintenir la discipline et de garantir l’équité tout au long de cette rencontre importante. La technologie de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) jouera également un rôle clé dans ce match, avec la présence du Gabonais Pierre Ancho Ghislain en tant qu’arbitre VAR, assisté de la Zambienne Diana Chikoticha.