Ligue des Champions : les affiches pour les 8éme de finales connues 

La phase de groupes de la Ligue des champions 2022-23 a pris fin la semaine dernière, livrant le nom des 16 équipes qualifiées. Après le fiasco de 2021, le tirage des 8es de finale de la présente édition de la C1, effectué ce lundi 7 novembre, siège de l’UEFA à Nyon, est connu.

Seul club français en seul, le PSG, qui a été tiré en dernier, tombe sur du lourd. En effet, au bout du suspense, le club parisien de Mbappé, Messi et Neymar a hérité du Bayern Munich, son bourreau (0-1), en 2020. Paris livrait alors sa première finale de Ligue des champions.

L’autre fait marquant de ces huitièmes de finale constitue les retrouvailles entre Liverpool et Real Madrid. Il s’agit de l’affiche de la finale de l’édition précédente soldée par la victoire de Karim Benzema et Cie contre les Reds.

Les huitièmes de finale qui auront lieu les 14-15, 21-22 février et 7-8, 14-15 mars 2023. La finale se déroulera au Stade Olympique Atatürk d’Istanbul le 10 juin 2023.

Les affiches des huitièmes de finale de la C1 :

RB Leipzig (ALL) / Manchester City (ANG)

Club Bruges (BEL) / Benfica (POR)

Liverpool (ANG) / Real Madrid (ESP)

AC Milan (ITA) / Tottenham (ANG)

Eintracht Francfort (ALL) / Naples (ITA)

Dortmund (ALL) / Chelsea (ANG)

Inter Milan (ITA) / FC Porto (POR)

PSG / Bayern Munich (ALL)