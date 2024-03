Ligue 1 – Casa-Sports : Le sélectionneur Aliou Cissé a tenu un discours tendu à l’endroit des joueurs

Parti rendre visite aux joueurs du Casa-Sports ce mercredi 06 mars dans leur terrain d’entrainement sis au quartier Néma 2 de Ziguinchor, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé n’a pas manqué l’occasion pour passer un discours très poignant à la formation de Cheikh Cissé.

Durant sa rencontre avec l’équipe fanion de Ziguinchor d’où il est natif, l’actuel technicien des Lions du Sénégal a saisi l’occasion pour adresser un discours très tendu aux joueurs : « Là où vous devez faire une passe faites-le, pour ne pas se compliquer le match. Oubliez-vous, oubliez vos personnes et pensez au collectif, je vous demande de vous oublier un peu les gars et pensez toujours au collectif, jouez ensemble solidarité. Si tu touches à un de mes coéquipiers tu me touches c’est ça la mentalité du Casa-Sports, si ça demande de hausser le niveau faites le. »