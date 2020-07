L’Espagne rend hommage au recordman Lionel Messi, la presse anglaise fracasse David De Gea

​L’Espagne est folle de Lionel Messi, David De Gea prend cher en Angleterre et l’OM retrouve les sourires avec une large victoire en match amical, voici votre revue de presse du 20 juillet. Les records de Lionel Messi enflamment l’Espagne

En Espagne, c’est un Lionel Messi «historique» qui est en couverture de Marca ! Double buteur et passeur hier après-midi lors de la large victoire du FC Barcelone sur Alavés (5 à 0) lors de la dernière journée de Liga, l’Argentin a été sacré Pichichi pour la 7e fois de sa carrière. Le crack barcelonais conserve son titre de meilleur buteur du championnat pour la 4e saison consécutive avec 25 réalisations. Une sacrée performance qui lui permet de battre le record de Telmo Zarra, légende de l’Athletic Bilbao qui avait réussi 6 fois à obtenir cette récompense dans les années 50. Messi bat un autre record puisqu’avec 21 passes décisives cette saison en Liga, il est le meilleur distributeur de caviar sur une saison dans le championnat espagnol. Ces records traversent l’Atlantique puisque le journal argentin Olé résume le sextuple Ballon d’Or à un véritable «glouton» !

David De Gea en pleine tourmente

On file en Angleterre où un homme est dans la tourmente ce matin. En effet, David De Gea fait les gros titres ! Hier, Manchester United s’est lourdement incliné face à Chelsea en demi-finale de la FA Cup (3-1) et le portier espagnol est directement impliqué dans deux buts encaissés par son équipe. Pour le Daily Star, la prestation de David De Gea se résume à un véritable «désastre» ! Les deux boulettes du gardien offrent la finale aux Blues qui retrouveront Arsenal, le 1er août prochain. Et la sale soirée du gardien traverse même les frontières puisque El País indique dans ses pages intérieures que «De Gea sert directement la finale de la Coupe à Chelsea». De son côté, le Daily Telegraph rapporte que cette contre-performance pourrait directement avoir un impact sur l’avenir du portier espagnol. «Le futur de David de Gea est dans le doute après le spectacle d’horreur», titre le quotidien.

L’OM régale en amical

On termine cette revue de presse en France avec la Une de La Provence qui revient sur la large victoire de l’Olympique de Marseille (5-1), hier soir, face au FC Pinzgau, un club de D3 autrichienne. Et «cela nous avait manqué», titre le journal local ! 134 jours après un nul (2-2) contre Amiens en Ligue 1 au Vélodrome, les Olympiens retrouvaient les terrains en amical hier, dans le Tyrol. Pape Gueye, Alvaro Gonzales, Dimitri Payet, Morgan Sanson et Valère Germain ont marqué. Une rentrée tout sourire donc pour les Marseillais qui poursuivent leur préparation estivale.