Atteint du Covid-19 : Boris Johnson  »placé sous oxygène »

L’hospitalisation, depuis hier, du Premier ministre britannique Boris Johnson suscite des commentaires divergents. Mais qui renseignent toutefois sur son état de santé inquiétant après avoir été testé positif au Covid-19, il y a dix jours.

Certains membres de son gouvernement relativisent son admission à l’hôpital. ‘’Il est à l’hôpital pour subir des tests, mais il continuera d’être tenu informé de ce qui se passe et d’être aux commandes du gouvernement », a déclaré à la BBC Robert Jenrick, ministre chargé du Logement et des Communautés.

Mais selon le quotidien The Times, Boris Johnson a été conduit à l’hôpital St Thomas à Londres, proche de Westminster, et ‘’placé sous oxygène’’.

Du côté de Downing Street, on annonce un ‘’bon moral’’ après une ‘’nuit tranquille’’ à l’hôpital, où il ‘’reste en observation’’.