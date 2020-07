Affaire Batiplus: le Doyen des Juges traque les biens de Rachelle Sleytaty et de ses proches

Du nouveau sur l’affaire Batiplus. Le magistrat du premier Cabinet vient de lancer la traque de tous les biens et actions concernant les personnes visées suite à une plainte de la famille de Farés (Mouhamed, Muheydine, et Hassan) propriétaires des sociétés Batiplus, Batimat, Kiréne contre Rachelle Sleylaty pour détournement de 2,8 milliards de FCFA. Selon nos confrères L’Observateur qui ébruite cette affaire, toutes les banques viennent d’être saisies suite à une délégation judiciaire de la Section de Recherches gendarmerie de Colobane (Dakar).

​

Pour rappel, le doyen des Juges, Samba Sall avait ouvert une information judiciaire contre Christian Chabel Samrz (ex- Dg de Batiplus et auteur de la plainte), Rachelle Sleylaty, son fiancé Rabith Kfoury et ses parents poursuivis pour des chefs d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de confiance, blanchissement et complicité.

Articles similaires