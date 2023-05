Touba: Les parents des 20 présumés violées menacent de se faire justice…

Un maître coranique qui aurait violé plus d’une vingtaine d’enfants (des filles), a pris la poudre d’escampette depuis l’éclatement de cette affaire à Touba Keur gol, dans le département de Mbacké. Les parents des victimes qui ne savent plus à quel saint se vouer pour l’avenir de leurs enfants.

Ils dénoncent des lenteurs constatés dans le traitement des dossiers tout en menaçant de se faire justice eux-mêmes. L’une des parents, Nogaye Dieng a chargé les policiers, selon elle, “les policiers savent où se trouvent le marabout“.

“Nous voulons que justice soit faite. On sait où se trouve le marabout, on l’a localisé. Les policiers aussi savent où il est, mais ne l’arrêtent pas. On veut savoir le pourquoi“, déclare t elle.

Selon ces derniers qui soupçonnent une certaine pression de la part des marabouts, les agents de police connaissent bien où se cache le mis en cause pour le porte parole, Bassirou Gaye leurs enfants vivent dans des conditions très délicates.

“On a déposé plusieurs plaintes au niveau des commissariats. Depuis aucun acte n’est posé. On est là pour dénoncer cela. Nos enfants vivent des situations difficiles “, a dénoncé sur la RFM.

Toutefois, les parents des présumés violées craignent une pression de certains marabouts pour étouffer l’affaire. “Il y a certains marabouts qui veut enterrer l’affaire. mais si la justice ne fait pas son travail, nous connaissons la maison et nous n’hésiterons pas “, ont-ils menacé.