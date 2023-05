Sénégal/Brésil: Les joueurs dévoilés pour le match amical…

Le Sénégal et le Brésil s’affronteront à nouveau lors d’un match amical le 20 juin à Lisbonne, au Portugal. Les deux équipes avaient précédemment fait match nul (1-1) le 10 octobre 2019 à Singapour.

Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou CISSE, dévoilera sa liste de joueurs pour cette rencontre le vendredi prochain. De son côté, son homologue brésilien intérimaire, Ramon Menezes, a déjà annoncé la composition de son équipe.

Le groupe de 23 joueurs brésiliens comprend toutes les stars de la Seleção, à l’exception de Neymar, Thiago Silva et Firmino, qui avait marqué le but brésilien contre le Sénégal en 2019. Des joueurs tels que Vinicius Junior, Rodrigo, Casemiro, Marquinhos, Ederson et Alisson Becker ont été retenus.

Trois jours avant leur affrontement contre les champions d’Afrique, le Brésil disputera un premier match amical contre la Guinée. Ce match est prévu le 17 juin à Barcelone, en Espagne.