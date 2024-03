Les Chroniques du Doyen : Mouhamadou Makhtar Cissé, ou le ténor de l’administration (Par Majib Sène)

Sans flagornerie aucune, Mouhamadou Makhtar Cissé se positionne magistralement dans la haute hiérarchie des hommes d’état chevronnés. Mais sa particularité, c’est d’être sincère, efficace et discret comme une offrande matinale.

« Walo-Walo » bon teint, il se distingue par son intelligence, son sérieux et son efficacité dans le travail vite fait et bien fait.

Bardé de prestigieux diplômes universitaires, il a cette capacité foncière de s’élever au dessus des préjugés suborneurs et d’être un serviteur modèle de l’état et de la nation sans lassitude et sans vanité.

Son cursus scolaire et universitaire est sans aucun doute des plus brillants comme en témoigne son rang de major partout où il est passé notamment à l’école nationale d’administration et au concours d’admission au corps des inspecteurs d’état.

Son éducation de base, sa pétillance d’esprit, son intégrité proverbiale, sa fidélité et sa loyauté en toute circonstance, sont les traits dominants de cet homme charismatique.

Par la grâce d’Allah SWT et la bénédiction de Tahaa l’Intercesseur PSL, il n’a jamais connu d’échecs partout où il est passé.

A la douane, à la SENELEC et dans l’attelage gouvernemental, il a démontré sa préciosité dans le travail comme en attestent ses résultats.

Son esprit militaire façonné par son passage au prytanée militaire, en a fait un homme d’honneur et de dignité apte à toutes les fonctions d’état.

Plusieurs fois Directeur de Cabinet du Président de la République, il est propulsé au ministère de l’intérieur en charge des élections.

Sa constance, sa rigueur, son engagement patriotique et sa vision prospective, l’aideront à conduire le navire électoral à bon port.

Le rôle éminemment positif qu’il a joué dans la construction de la Grande Mosquée de Tivaouane, est fortement apprécié par ceux qui l’avaient propulsé au devant de la scène.

Nous lui souhaitons un succès éclatant dans ses nouvelles fonctions.

Majib Sène