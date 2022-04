Législatives-PVD : Kara et ses militants évaluent la collecte des parrainages à mi-parcours

Le Parti de la Vérité pour le Développement PVD dirigé par le guide religieux, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, a procédé à l’évaluation à mi-parcours de la collecte de parrainages en vue des élections législatives.

Le bureau exécutif, dans un communiqué parvenu, ce mercredi 6 avril à Seneweb, « s’est réjoui de l’engagement et la détermination des militantes et militants du PVD de la Diaspora dans la collecte des parrainages ». Mieux, « il félicite et encourage les responsables du Parti qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le nombre de parrains exigé par le Président fondateur du parti », a écrit Modou Lamine Sene, le coordonnateur National. Ainsi, les militants remercient leur guide Serigne Modou Kara Mbacké d’avoir accepté de diriger la liste majoritaire du parti aux prochaines élections législatives.

Poursuivant, le bureau exécutif remercie tous les partis politiques, les mouvements citoyens et les forces sociales qui ont adhéré à la liste PVD pour ensemble apporter un changement profond dans notre pays à travers une majorité confortable à l’Assemblée nationale.

Les militants réitèrent également leur reconnaissance à la Présidente du parti, l’honorable député Sokhna Dieng Mbacké qui selon eux, n’a ménagé aucun effort pour le succès de cette exaltante mission.