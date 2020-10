League des champions:Choc des titans Juventus-Barça: Les compos probables !

Co-leaders du groupe G avec 3 points chacun, la Juventus et le Barça s’affrontent ce mercredi soir en 2ème journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Quel onze de départ pour Andrea Pirlo et Ronald Koeman?

C’est sans doute la plus grosse affiche de la deuxième journée de ces phases de groupe de la Ligue des champions. Victorieux chacun pour leur première rencontre, la Juventus et le Barça croisent le fer ce soir (20h) à la Juventus stadium. Privé de Cristiano Ronaldo, testé positif au coronavirus, Andrea Pirlo devra également faire sans Alex Sandro, Matthijs De Ligt et Giorgio Chiellini tous indisponibles pour ce choc européen. Selon la presse italienne, la Juventus devrait évoluer en 3-4-1-2 ce soir avec notamment Adrien Rabiot dans l’entre-jeu et Aaron Ramsey en soutien au duo Morata-Dybala.

Sortie d’une cinglante défaite face au Real Madrid (1-3) en championnat, le Barça de son côté sera privé du milieu brésilien Philippe Coutinho. Gérard Piqué, Samuel Umtiti et Ter Stegen sont aussi écartés de l’effectif pour blessure. Pour ce qui est de la composition de Ronald Koeman, Mundo Deportivo voit Antoine Griezmann démarrer la rencontre sur l’aile droite avec Pédri en 10. D’autres médias pro-barça voient plutôt le Français prendre la place de Coutinho dans l’entrejeu, avec à ses côtés Ansu Fati et Ousmane Dembele.

Voici les compos probables de Juventus-Barça:

La compo probable de la Juve : Szczesny – Demiral, Bonucci, Danilo – Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski – Ramsey – Dybala, Morata

La compo probable du Barça : Neto – Dest, Araujo, Lenglet, Alba – Busquets, De Jong – Dembélé, Griezmann, Fati – Messi