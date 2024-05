Le Général Kandé muté à New Delhi : Les raisons d’une décision surprenante dévoilées

À la surprise générale, l’annonce de l’affectation du Général Souleymane Kandé, chef d’Etat-major de l’armée de terre à New Delhi a fait débat ce mercredi. Comme l’a livrée hier, afriqueconfidentielle.com revient sur le sujet en donnant plus de détails quant aux motivations qui ont abouti à ce déplacement du Général Kandé, avons nous appris.

Tout est parti de cette lettre confidentielle numéro 0431/MFA du 16 Mai 2024 intitulée : « évaluation des accords de coopération militaire avec la France, les États-Unis, le Canada et la Grande Bretagne ». En effet, selon le média fournissant souvent l’information en exclusivité, le premier ministre Ousmane Sonko a demandé au Ministre des Forces Armées, à l’État Major Général des Armées et à la Division coopération de lui proposer « avant la fin du mois de mai 2024 » une proposition de révision de ces accords militaires avec les quatre pays cités.

Le premier ministre leur a instruit de lui faire des recommandations qui pourraient conclure à une dénonciation de ces accords militaires. Certains hauts gradés de l’armée sénégalaise, informés de la volonté du Premier ministre, ont bonnement refusé d’appliquer cette mesure car, « jugeant qu’il n’est pas des prérogatives du premier ministre de remettre en cause des accords militaires votés à l’Assemblée nationale et promulgués par le Chef de l’Etat ». Ils considèrent, apprend Afriqueconfidentielle.com , que « les Forces armées étant du domaine réservé au président de la République et sont hors de portée des prérogatives du Premier ministre ». Naturellement, le Général Kandè l’ayant appris, souligne le non fondé de cette mesure et adresse aux autorités une lettre motivée pour s’y opposer. Une réponse que le chef du gouvernement a suffisamment mal apprécié pour « affecter » le Général dont l’intervention militaire appréciée en Casamance, à New Delhi en tant qu’attaché militaire.

Sonko, la Russie et les accords militaires avec la France, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni

Toujours dans cette note informative qui donne les éléments édifiant sur le déplacement annoncé du chef d’Etat-major de l’armée de terre, afriqueconfidentielle.com donne les radio

Ousmane Sonko a toujours prôné la fin des accords signés avec la France. Pourquoi a-t-il aujourd’hui, ajouté les autres pays à sa liste ? S’interroge le média qui ajoute que « c’est en réalité, sur injonctions des autorités russes qu’Ousmane Sonko a élargi sa liste des accords militaires à annuler. Quid de l’implication des Russes dans cette affaire ? En effet, après l’élection de Diomaye Faye, « le premier ministre a voulu acheter le système d’écoute de masse et d’espionnage ciblé Pegasus ». Un système devrait lui permettre d’écouter toutes les applications telles que whatsapp, Telegram, Signal, Wire etc… utilisées par les Sénégalais, apprend afriqueconfidentielle.com selon qui, « les États-Unis qui détiennent l’exclusivité de la licence de ce système d’espionnage se sont opposés à sa mise à disposition aux nouvelles autorités sénégalaises ». C’est ainsi que Ousmane Sonko s’est tourné vers les Russes qui ont certes accepté le deal proposé par le premier ministre, mais à condition que « le Sénégal dénonce les accords militaires avec les États-Unis, la France, le Canada et le Royaume-Uni ».

Le général Kandé n’est pas, pour rappel, le seul à décrier l’annulation de ces deux accords militaires envisagés par le premier ministre, mais d’autres généraux l’auraient également fustigé. Sommes-nous en train de vivre les débuts d’un malaise au sommet de l’Etat avec ce désaccord entre les autorités et certains généraux de l’armée ? Wait and see