• Monsieur Yoro Moussa DIALLO, Magistrat, précédemment Conseiller Juridique à la Présidence de la République, est nommé Agent Judiciaire de l’Etat, poste vacant.

• Monsieur Aymérou GNINGUE, Ingénieur en Génie du Raffinage du Pétrole et Pétrochimie, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Holding Sociétés Des Pétroles du Sénégal (PETROSEN HOLDING SA), poste vacant.

• Monsieur Papa Ibrahima FAYE, Economiste- financier, précédemment, Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales de Saint- Louis, est nommé Directeur général du Fonds d’Entretien routier autonome (FERA), en remplacement de Monsieur Mamadou FAYE, appelé à d’autres fonctions.

• Monsieur Mamadou FAYE, Ingénieur en Génie civil, précédemment Directeur général du Fonds d’Entretien routier Autonome (FERA), est nommé Directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA), poste vacant.

• Monsieur Abdoulaye DIOP, Cadre commercial, est nommé Directeur général du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC), en remplacement de Monsieur Mamadou NDIONE, appelé à d’autres fonctions.

• Monsieur Mohamadou DIAITE, Inspecteur des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, précédemment Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur général de la société nationale « La Poste », en remplacement de Monsieur Abdoulaye bibi BALDE, appelé à d’autres fonctions.