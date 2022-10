Le cannabis bientôt légalisé en Allemagne?

Selon le plan approuvé par le cabinet du chancelier Olaf Scholz, le cannabis et la substance active tétrahydrocannabinol (THC) ne seraient plus considérés comme des stupéfiants.

L’achat et la possession d’un maximum de 30 grammes de cannabis seraient exemptés de sanction, la culture privée serait autorisée dans une certaine mesure et la vente aux adultes dans des “magasins spécialisés sous licence” et éventuellement dans des pharmacies serait possible.