LBF Femmes : Fatou Diagne se démarque (8 points, 16 rebonds et 23 efficacité), Campinas retrouve le succès en battant Ponta Grossa (89-71)

Une excellente opération a été réalisée par Unimed Campinas en vue des play-offs de la LBF Femmes de Brésil. Ce lundi en marge de la 18e journée, Fatou Diagne et ses coéquipiers ont acquis une victoire logique face à Ponta Grossa (89-71).

Campinas s’impose ainsi quelques jours après son dernier revers. Cette victoire est bénéfique pour Campinas car il se rapproche de plus en plus des play-offs. Une rencontre très bien gérée par F.Diagne et ses coéquipiéres, avec une détermination et une efficacité remarquable, ce qui a donné des résultats positifs avec un avantage confortable à la pause (52-27).

Campinas a continué sur sa lancée à son retour des vestiaires pour ne pas laisser la victoire s’échapper. Une attitude qui a été couronnée de succès car la formation de Diagne a parfaitement exploité son avantage pour prendre le contrôle de la victoire, ce qui lui permet d’optimiser ses chances des phases finales. Après un match très réussi, Campinas l’emporte logiquement sur un écart de 18 points. Campinas se classe 5e à deux journées de la fin de la saison régulière. Fatou Diagne s’est encore fait remarquer lors de la rencontre avec 16 rebonds, 3 passes décisives, 8 points et 23 performances. Elle est nommée meilleure joueuse de la rencontre.