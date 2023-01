USA : Le Dg d’Apple va perdre 40% de son salaire en 2023

Apple est incontestablement l’un des géants américains du numérique. La marque à la pomme est devenue, depuis la mort de Steve Jobs, une multinationale très prospère. Sous la présidence de Tim Cook son cofondateur, Apple est devenue la première entreprise américaine à atteindre une valorisation boursière de 3 milliards de dollars. Même si ce chiffre a depuis baissé après une année tumultueuse pour l’industrie technologique, Tim Cook profite de la prospérité de la marque à la pomme. Il a touché en 2022, un salaire total réel de 99,4 millions de dollars alors que la société avait prévu lui verser 84 millions de dollars.

Une « rémunération cible » totale de 49 millions de dollars cette année

Cette somme est composée de son salaire de base (3 millions de dollars), une prime de 6 millions de dollars et des actions de 75 millions de dollars dont la moitié était basée sur les performances d’Apple en bourse. Cette année, les actionnaires de la marque à la pomme ont critiqué sa rémunération et ont demandé qu’elle soit réduite. Le milliardaire est plutôt d’avis. Son salaire sera donc réduit de 40% en 2023. Le comité de rémunération d’Apple lui a accordé une « rémunération cible » totale de 49 millions de dollars pour cette année. « Le comité de rémunération a équilibré les commentaires des actionnaires, les performances exceptionnelles d’Apple et une recommandation de M. Cook d’ajuster sa rémunération à la lumière des commentaires reçus » a indiqué la multinationale dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers.

Baisse de l’action d’Apple en 2022

En réalité, le salaire de base de Tim Cook ne va pas changer. Il continuera par gagner ses 3 millions de dollars en plus de sa prime de 6 millions de dollars. Tout se jouera au niveau des actions qu’on lui accordera. L’objectif d’attribution a en effet été ramené à 40 millions de dollars. Rappelons que l’action globale de la marque à la pomme a baissé de plus de 20% l’année dernière à cause des blocages dus au Covid-19 dans les usines en Chine, les retards dans la chaîne d’approvisionnement et un ralentissement économique mondial. Tim Cook n’est vraiment pas le PDG de la Silicon Valley qui gagne le mieux sa vie. Forbes estime sa fortune à 1,7 milliard de dollars.