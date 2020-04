La Ligue « travaille » à une reprise, malgré les vents contraires

Redémarrer la saison 2019/20, vraiment ? Plusieurs présidents de club, à l’image du Lyonnais Jean-Michel Aulas ou du Brestois Denis Le Saint, ont déjà affiché leur scepticisme face à une reprise de la Ligue 1, suspendue depuis le 13 mars.



Mais lundi, la flèche est venue du camp des joueurs, avec une tribune signée Sylvain Kastendeuch, le co-président du syndicat des footballeurs français (UNFP), dans le quotidien ‘Le Monde’.

« L’urgence économique ne doit pas prendre le pas sur l’impératif de santé publique. Renonçons à une reprise du championnat dans ces conditions qui serait précipitée et dangereuse », a écrit l’ancien défenseur emblématique du FC Metz.

Et l’ex-international français d’ajouter: « Rassemblons dès aujourd’hui les conditions d’une prochaine saison réussie et exemplaire de ce football que l’on aime tant. Acceptons l’idée d’une forme de destruction créatrice, engendrée par cette crise. »

« Protocole sanitaire » en préparation

Ce dirigeant de l’UNFP redoute que les conditions de sécurité sanitaire et physique pour protéger les joueurs ne soient pas réunies alors que la Ligue de football (LFP) espère achever avant fin juillet la saison 2019/20 de L1 et L2. La LFP planche activement sur cette hypothèse, avec comme épée de Damoclès l’épineuse question des droits télévisuels, dont les copieuses recettes sont pour l’heure suspendues par les diffuseurs beIN Sports et Canal+. Mais elle reste dépendante des mesures sanitaires imposées en France, où le Covid-19 a fait près de 20.000 morts selon un dernier bilan.

La Ligue est « en attente des modalités de déconfinement que le gouvernement annoncera à la fin du mois d’avril, et en particulier les conditions dans lesquelles les matches pourraient se jouer à huis clos », a-t-elle rappelé lundi, réagissant dans un communiqué aux « nombreuses prises de parole » faites sur le sujet.