La grève des bus «Tata» continue

La grève des bus «Tata» initialement prévue pour 72 heures risque de continuer. Les négociations entre les grévistes et leurs patrons sont au point mort, d’après I Radio.

Ce jeudi matin, toujours pas de bus «Tata» dans la circulation. L’association de financement des transports urbains (Aftu), avait décrété une grève de 72 heures. Celui-ci aurait dû prendre fin ce jeudi, mais elle risque d’être poursuivie. Et pour cause, les négociations entre les grévistes et leurs patrons sont au point mort, d’après I Radio.

La même source rapporte que chaque camp campe sur sa position. En effet, les chauffeurs et receveurs de l’Aftu estiment non-négociables leurs revendications à savoir : meilleures conditions de travail, contrats de travail, hausse de salaires. Tandis que leurs employeurs affirment que les conditions ne sont pas encore réunies pour satisfaire ces points.

Ainsi, les grévistes ne comptent pas reprendre le travail, «Nous sommes prêts à rester les bras croisés pendant un mois, les propriétaires des voitures ne veulent rien entendre. Nous, non plus, nous ne bougerons pas tant que nos revendications ne sont pas satisfaites. Ils nous ont fait trop promesses non tenues. Ça suffit.» prévient dans I Radio Papa Yagane THIAW, responsable de la Ligne 31. Les usagers devraient encore souffrir la mise à l’arrêt des bus «Tata».