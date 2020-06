La folle proposition du Bayern Munich pour Achraf Hakimi, la décision forte de Timo Werner pour son avenir

Le Bayern offre «un salaire galactique» à Hakimi

Prêté durant deux ans au Borussia Dortmund, le défenseur latéral marocain, Achraf Hakimi, va retourner au Real Madrid après la fin de la saison 2019-20. Mais si l’on en croit les informations de ce mardi matin du journal As, il ne devrait pas s’y éterniser. En effet, le joueur de 21 ans ne souhaite pas jouer le rôle de doublure la saison prochaine de Dani Carvajal, ce qui devrait être le cas s’il reste au Real. Alors un nouveau départ pourrait être envisagé. Et selon le journal, le Bayern Munich, qui est intéressé par le joueur serait venu lui proposer «un salaire galactique» pour le convaincre de signer en Bavière. On verra si cela fera son effet. Si c’est le cas, Achraf Hakimi pourrait bien rester en Bundesliga la saison prochaine.

Massimo Cellino en remet une couche sur Mario Balotelli

Le cas Mario Balotelli continue de faire du mal à l’image de Brescia. Déjà en difficulté au classement en Serie A, le club est relégable, ce dernier se paye depuis quelques semaines les frasques de son attaquant italien. Durant le confinement, il aurait refusé de payer son salaire. Puis aurait loupé des entraînements avant de se voir carrément interdire l’accès au lieu de vie du club. Les petites phrases fusent aussi entre Balo et son président, Massimo Cellino, dans la presse. Dernière en date, hier avec ce tacle du boss du club sur le sacrifice économique qu’a fait Brescia pour offrir un contrat à Super Mario. «Brescia n’est pas la Juventus ou le Real Madrid», a-t-il dit. «Pour avoir Mario Balotelli nous avons fait un sacrifice économique pour lui offrir un contrat, c’était nôtre grand rêve.» Et celui-ci a tourné au cauchemar comme le rapporte le Quotidiano Sportivo et, selon Cellino, c’est surtout la faute de son joueur.

Werner refuse de jouer la fin de la LdC

Le dossier Timo Werner entre dans une phase qui pourrait tourner à la polémique. Alors que l’attaquant allemand de Leipzig serait plus que jamais proche de s’engager avec Chelsea, le Daily Express rapporte ce matin que le joueur de 24 ans est semble-t-il pressé. Le tabloïd explique que Werner aurait indiqué à son club qu’il ne souhaitait pas disputer la fin de la Ligue des champions avec le RBL en août prochain. Il voudrait terminer le championnat allemand auquel il reste 3 journées puis filer directement à Chelsea avant la fin du mois de juin. Une situation assez ubuesque qui ne devrait pas ravir Leipzig si elle s’avère vraie.