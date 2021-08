« La charge du variant Delta est 1602 fois plus virale que celle des autres variants » (Pr Souleymane Mboup)

Le Professeur Souleymane Mboup, président de l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) de Diamniadio, a révélé que « la charge virale du variant Delta a été estimée à 1602 fois plus que la charge virale des autres variants ».

« On a récemment mieux compris quels sont les mécanismes qui permettent la propagation de ce variant Delta. Le premier, c’est cette mutation qui lui permet d’infecter plus facilement les cellules et également d’infecter les personnes. Le deuxième, c’est que son temps d’incubation est beaucoup plus court que le temps d’incubation des autres variants. C’est une moyenne de quatre (4) jours pour le variant Delta, alors que la moyenne en général est de six (6) jours pour les autres variants », a dit Pr Mboup, lors d’une rencontre à Diamniadio.

Mais, poursuit-il, le plus important, c’est la charge virale qu’il peut provoquer au niveau de l’organisme. Cette charge virale a été estimée à 1602 fois plus que la charge virale des autres variants. « Donc, quand il se produit dans l’organisme, il se développe de manière tellement importante qu’il contamine. Voilà les trois facteurs qui ont été identifiés comme importants pour expliquer pourquoi le variant Delta est plus contagieux que les autres ».

Pour le variant Lambda il a soutenu qu’il n’a pas encore été découvert au Sénégal. «On n’a pas encore trouvé le variant Lambda pour le moment. Mais comme je dis, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas, parce que le nombre d’échantillons que nous faisons ne couvre pas tous les échantillons. Mais ce qui est important, c’est non seulement de trouver, mais aussi de suivre l’évolution. Et c’est ça que nous faisons.»