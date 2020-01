KIDNAPPING : Une femme de 36 ans enlevée à Keur Mbaye Fall

Mercredi en début d’après-midi, défilait sur la toile la photo d’une femme que ses proches disaient « disparue ». Elle avait quitté tôt chez elle, à Keur Mbaye Fall, pour aller au marché de Thiaroye. Depuis, elle n’est pas rentrée. Hier encore sur Facebook, sa famille continuait les annonces. Mais dorénavant, il est annoncé qu’elle est kidnappée, comme en témoigne ce post : « Bonjour, c’est ma grande sœur. Elle a été kidnappée depuis hier, alors qu’elle partait au marché Thiaroye. Ses ravisseurs ont appelé pour dire qu’ils l’ont kidnappée. Elle est partie vers 11H. On a parlé avec elle au téléphone. Elle a juste dit, prenez soin de mes enfants. » C’est le post de son frère qui est largement partagé sur les réseaux sociaux. La dame en question s’appelle Coumba Kane, a 36 ans et est mère de 4 enfants dont le plus petit a 2 ans. La famille annonce avoir saisi la police. Affaire à suivre… EnQuête