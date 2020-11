Keur Momar Sarr: un jeune berger menace de tuer son père parce qu’il lui réclame une dette

Le jeune A. Sène a été déclaré coupable du délit de violence à ascendant. Armé d’un coupe-coupe, il a menacé de tuer son père qui lui réclamait une dette. Le jeune marié, âgé de 25 ans a été condamné à 3 mois ferme par le tribunal d’instance de Louga.

A. Sène a été attrait mardi dernier devant la barre du tribunal d’Instance de Louga. Ce jeune berger est poursuivi pour délit de violence à ascendant. C’est son propre père qui avait déposé une plainte contre lui. il a condamné fermement le comportement de son fils.

Dans le journal “L’Observateur” de ce 25 novembre, il dénonce: “Mon fils a une très mauvaise éducation. C’est la brebis galeuse de la famille. Il est très belliqueux et violent. En juillet dernier, il avait attaqué un de ses camarades en lui assenant huit (8) coups de machettes. La victime était presque morte. Sa famille m’avait demandé de prendre en charge les frais d’hospitalisation, sinon elle allait saisir la justice. Pour éviter que mon fils soit condamné, j’ai vendu une partie de mon troupeau à 1,5 millions de Fcfa. J’ai payé intégralement les soins du blessé“.

Le père ajoute: “je lui ai demandé de me restituer la somme que j’avais dépensée pour prendre en charge les frais d’hospitalisation(…) Alors j’ai vendu sa vache de race à 500 mille francs et je m’apprêtais aussi à en faire de même avec son troupeau. S’opposant à cette vente, il est entré dans une colère noire. Armé d’un coupe-coupe, il a menacé de me tuer. J’ai pris ses menaces très sérieux, car je sais qu’il est capable du pire. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de porter plainte contre lui“.

Selon le présumé coupable, il n’a jamais blessé un camarade. “J’avais demandé à mon père de garder mon argent après qu’il ait vendu la vache. Lorsque je voulais partir en transhumance, je lui ai réclamé ladite somme parce que je devais faire des dépenses, surtout acheter de nouveaux habits et des vivres. Mon père a refusé, prétextant que je lui devais de l’argent. Je lui ai fait comprendre qu’il doit se comporter en responsable, mais je n’ai jamais brandi des menaces de mort à son endroit“. Ainsi, le tribunal a déclaré A. Sène coupable des faits et l’a condamné à 3 mois ferme.