Politique :Liquidation de l’opposition , des bousilleurs de la démocratie indexés

Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki considère que l’Opposition est nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie. Il évoque la Constitution en vigueur, que semble oublier la classe politique des « prédateurs ». L’économiste estime que lorsqu’il n’y a pas d’opposition, point de démocratie.

Mamadou Lamine Diallo précise dans sa questekki que si le Président Macky Sall a pris la décision historique publique de réduire l’opposition à sa plus simple expression, c’est qu’il envisage de mettre fin à l’expérience démocratique du pays, fruit de combats et de sacrifices de milliers de patriotes depuis des siècles, Thierno Souleymane Baal, Maaba Diakhou Bâ, Cheickhou Amadou de Samba Sadio et Thiénaba, par exemple.

« Cette volonté de mettre fin à la démocratie au Sénégal est devenue claire avec les découvertes de gaz en 2015. Désormais, Macky Sall et ses parrains veulent un émirat gazier, un régime à « la Oumar Bongo » du Gabon, cadre idéal pour piquer la rente gazière aux populations. Macky Sall s’y attèle et l’un de ses principaux lieutenants dans cette entreprise machiavélique est devenu Ministre de l’intérieur, le procureur Antoine Diome de Khombole, comme le Vieux Mamadou Dia.

Nous avions perçu la manœuvre avec la révision constitutionnelle de 2016 et avions poussé à la constitution de Mankoo Wattu Senegaal et en 2017, d’une liste unique de l’Opposition aux législatives pour les libertés et la démocratie. Ce fut un échec et les torpilleurs à la solde de Macky Sall sont recrutés ouvertement aujourd’hui, dans l’équipe chargée de détruire la démocratie sénégalaise, en liquidant l’Opposition », accuse-t-il.