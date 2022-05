Kédougou : 04 morts et 03 blessés graves dans un accident de la circulation

C’est aux environs de vingt trois heures hier qu’un accident spectaculaire s’est produit sur la nationale 7 à hauteur du conseil départemental de Kédougou. Le bilan provisoire est lourd et fait état de quatre morts dont une femme en état de grossesse avancée et de trois blessés graves parmi lesquels on dénombre deux enfants.

Les causes exactes de l’accident sont pour l’instant inconnues. Toutefois, des témoins trouvés sur place révèlent que le chauffeur de la Toyota immatriculée 1547 TTA1 roulait à tombeau ouvert, confie à Seneweb, Cheikh Ndiaye, avant d’ajouter: “Il roulait à vive allure et d’un seul coup il a dérapé et fauché tous les vendeurs établis le long de la route qui se trouvaient à peu près à plus de 3 m de la route”.

Pour l’heure, le chauffeur est en garde à vue au commissariat central de Kédougou et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce malheureux accident qui a plongé toute la commune de Kédougou dans l’émoi.