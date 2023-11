Kébémer : Des manifestants réclament la restitution de leurs terres

Un litige foncier de 250 hectar oppose les habitants du village de Gad Kébé à Ara Nationale. En effet, les populations de ce village situé à quelques kilomètres de Kébémer accusent Ara Nationale d’avoir accaparé 250 ha de leurs terres, notamment des champs.

Sortis pour manifester leur colère, ils ont été dispersés par les forces de l’ordre avec des tirs de grenades lacrymogènes. Ce qu’ils dénoncent.

Les habitants de cette localité invitent le chef de l’État à se prononcer sur cette affaire avant que l’irréparable ne se produise.

« Ara Nationale nous a pris 250 ha sans la moindre explication. On s’est levé un bon jour et on les a vus en train de construire un mur et c’est des champs où on cultive pour survivre. La culture reste notre principale activité ici et si on nous les prend, qu’allons-nous faire? C’est injuste car ces champs nous les avons hérités de nos ancêtres. Ça nous appartient et ils veulent nous les prendre par force. Ils ont placé des gendarmes là-bas qui nous lancent des grenades lacrymogènes pour nous interdire l’accès. C’est écoeurant. Nous invitons le président de la République à réagir sur cette affaire car nous n’allons pas les laisser accaparer nos champs comme ça. C’est impossible. Nous sommes prêts à mourir pour préserver ces legs qui nous viennent de nos parents », laisse entendre un des habitants du village qui porte leur parole sur Rfm.