Karim Wade appelle Me Amadou Sall

Me Amadou Sall est en deuil. L’ancien ministre de la Justice a perdu son beau-père. Occasion saisie par Karim Wade pour l’appeler au téléphone, depuis Doha où il se trouve, pour lui présenter ses condoléances.

Mieux, renseigne Les Échos, Wade-fils a envoyé, samedi dernier, une délégation conduite par Daouada Niang et Woré Sarr au domicile de son avocat dans l’affaire de la Crei.

Me Sall, qui a créé l’Alliance Suxxali Sopi avec Oumar Sarr, et Babacar Gaye, n’a pas apprécié les changements apportés par Me Abdoulaye Wade dans l’organigramme du du Parti démocratique sénégalais (Pds).

Nommé Secrétaire national chargé des Affaires juridiques et des Relations avec les institutions, porte-parole du Secrétaire général national, Me Amadou Sall avait jugé utile de décliner le poste.