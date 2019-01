Kaffrine : Un tradipraticien bat sa femme et tire à bout portant sur son fils

Une dispute familiale a viré au drame. Math Kâ, tradipraticien, a violemment battu sa femme avant de tirer une balle à l’avant-bras de son fils âgé de 15 ans. Les faits, qui remontent à avant-hier, ont eu lieu au quartier Ndiobène de Kaffrine.

D’après le récit de L’Observateur, c’est au moment du dîner qu’une dispute a éclaté entre les époux. Math, surnommé « Pa Allemand » entre dans une colère noire et se met à battre sa femme devant ses enfants.

Ces derniers ne pouvant pas supporter ces agissements, prennent fait et cause pour leur maman. En corrigeant sévèrement leur papa. Se sentant humilié devant les voisins, Math Kâ saisit son fusil et tire une balle touchant son fils de 15 ans à l’avant-bras. Conscient de la gravité de son acte, il a pris la poudre d’escampette. Il est activement recherché par la police qui a ouvert une enquête.