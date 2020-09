El Hadji Malick Diop, ancien député-maire de Tivaouane entre 2002 et 2014, par ailleurs président de la Commission économique et financière du Cct/Uemoa, est depuis quelques jours pensionnaire de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès.



D’après les informations de L’AS, il a été emporté par les questions foncières qui le poursuivent depuis son départ de la tête de la mairie. Selon nos sources, il a été placé sous mandat de dépôt en même qu’un de ses proches collaborateurs à la mairie.