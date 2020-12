La chambre criminelle du tribunal de Dakar a jugé une affaire sociétale plein d’enseignement sur l’amitié, la fraternité et a aussi posé un très sérieux débat du jusqu’où la colère peut mener un homme. Ayant surpris son “ami” et patron qui entretenait une relation sexuelle avec sa petite sœur, Lamine Dièye, qui s’est dit choqué de la scène indécente qui s’était offerte à lui, a décidé de laver l’honneur de sa famille. Et c’est par le sang de son “ami” qu’il a lavé cet affront, en tuant Maguette Kaïré de plusieurs coups de couteau.

Si le sujet est chaudement d’actualité, les faits qui ont conduit à la naissance de ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Lamine Dièye datent de 2017. Il y a trois ans donc, ce 27 avril 2017, lorsqu’ un manœuvre maçon demeurant à Keur Massar a vu sa sœur sortir de leur domicile familial, vers les coups de 22 heures au motif qu’elle se rendait chez Maguette Kaïré pour récupérer son argent. Parce que la petite sœur exerçait de petits commerces. Et cet homme chez qui devait se rendre Aïssatou n’est autre que l’ami et le patron maçon de Lamine. Donc, le grand frère n’avait vu aucun inconvénient à laisser sa sœur sortir cette nuit, toute seule. Et lorsque celle-ci a tardé à rentrer, Lamine a jugé nécessaire d’aller la chercher chez son « ami.» «Et, lorsque je suis arrivé dans le domicile, j’ai tapé à la porte de Maguette. Il ne répondait et j’ai vu qu’il y avait de la lumière dans sa chambre.” A déclaré le prévenu à la barre. Aussi, devant le tribunal Lamine a déclaré avoir entendu sa sœur qui demandait à Maguette Kaïré de la laisser sortir sans sucés.

Comme si les cris de sa sœur étaient un appel à l’aide qui lui était adressé, Lamine Dièye s’est déplacé vers la fenêtre pour mieux épier l’intérieur de la chambre de Maguette. Et ce qu’il a vu ne lui a pas du tout plu. “J’ai vu Maguette couché sur ma sœur. J’ai vu ma sœur dans une position indécente. C’est une scène que je n’oublierai jamais et qui m’a fait très mal. Et je suis retourné chez moi, me munir d’un couteau et d’un bâton.” A déclaré le prévenu devant la barre comme à l’enquête préliminaire. Muni d’armes blanches, Lamine Dièye est revenu sur ses pas. Au même moment, ayant fini sa besogne, Maguette Kaïré ouvrait la porte de sa chambre pour laisser sortir Aïssatou. Après avoir échangé des propos peu amènes, les deux partenaires maçons en sont venus aux mains et Lamine Dièye a fini par planter des coups de poignard dans le corps de Maguette qui s’est affalé. Abandonné dans une mare de sang, Maguette Kaïré a succombé des suites de ses blessures, pendant que Lamine se faisait embarquer par les gendarmes de Keur Massar.

A l’enquête préliminaire comme devant la barre, Lamine Dièye, âgé aujourd’hui de 27 ans, a été constant. Même s’il s’était muni d’un couteau pour venir chez sa victime, il n’avait jamais eu l’intention de lui donner la mort. “C’est pour lui faire peur que j’avais pris un couteau et un bâton en venant de chez moi. Mais, c’est ma mère qui m’a arraché le bâton des mains pour me dissuader de retourner chez Maguette. Et je n’ai aucune haine contre Maguette qui est mon grand, et c’est un ami.” A déclaré le meurtrier. S’il reconnait avoir porté les coups mortels à Maguette, Lamine Dièye a déclaré au tribunal que c’est avec le couteau détenu par sa victime qu’il l’a poignardé.

“Il était muni d’un couteau et avait tenté de me poignarder. On s’est battu et j’ai pris son couteau pour le poignarder avec.” A déclaré le prévenu qui a voulu que, à défaut de lui reconnaître les privilèges de la légitime défense, le tribunal ne lui retienne pas des circonstances aggravantes susceptibles de considérer de simples coups mortels en un assassinat. Comme lui, sa sœur, Aïssatou, qui avait soutenu à l’enquête préliminaire que “(son) frère l’avait surpris avec (son) amant avant de le poignarder” est revenue sur ses dires pour déclarer que “la victime avait voulu (la) violer.” Un retournement de situation que le procureur de la République a vu comme une tentative désespérée de la sœur pour essayer de sauver la tête du grand frère. Et, après les débats d’audience, le tribunal a décidé de rendre son verdict ce 28 décembre.