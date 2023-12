Justice : La chancelière Marie Diagne Sène libérée sur intervention du ministre Ismaila Madior Fall

La chancelière Marie Diagne Sène a été libérée mercredi après deux semaines de détention pour « désertion ». La diplomate était considérée par la Gendarmerie comme « militaire manquant à l’appel ». Selon le journal Le Témoin, il a fallu que le ministre des Affaires étrangères, Pr Ismaïla Madior Fall, tape du poing sur la table pour que le Général Moussa Fall tempère son ardeur contre son ex-élément qui avait été arrêtée une première fois le 20 novembre, libérée puis de nouveau arrêtée le 04 décembre dans les locaux mêmes du ministère des Affaires étrangères.

Ce qui, selon nos confrères, était resté à travers la gorge du ministre qui s’était pourtant abstenu d’intervenir directement pour remettre le général Moussa Fall à sa place. En tout cas, au niveau des Affaires étrangères, on n’était pas loin d’une crise diplomatique avec la Gendarmerie.

D’autant que la situation a été vivement dénoncée par l’Union des conseillers des affaires étrangères du Sénégal (UCAES) et l’Amicale des affaires étrangères du Sénégal (UCAES) dans une déclaration en date du 13 décembre dernier.

Outre ces deux associations, quatre autres organisations notamment le Syndicat autonome des agents des impôts et domaines (SAID), l’Amicale des contrôleurs économiques du Sénégal et le Collectif des sortants du cycle B de l’ENA l’Amicale des secrétaires d’administration du Sénégal avaient toutes demandé la libération de la chancelière.

Ravalant sa colère, le ministre Ismaïla Madior Fall a patienté le

temps de voir la situation se décanter. Finalement, sentant que les choses n’évoluent guère et surtout que c’est sa personnalité qui est piétinée par la Gendarmerie du fait que c’est dans les locaux du ministère que la chancelière a été arrêtée comme une vulgaire hors-la-loi, il a décidé de s’impliquer personnellement pour dire ses quatre vérités à la Gendarmerie, raconte le journal.

Ce coup de gueule a fini par payer puisque la chancelière Marie Diagne Sène a été libérée mercredi, rapporte Le Témoin.