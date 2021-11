Justice : Fin de règne pour le “gentleman” voleur et receleur de portables par la SU

La procédure d’enquête diligentée à cet effet révèle que S. Ndiaye était à la tête d’un vaste réseau de voleurs de portables.

Nos sources proches du dossier révèlent qu’il a été interpellé à bord d’un véhicule de marque Hyundai 130 de couleur grise, en possession de 26 smartphones de marque Samsung. Il a été appréhendé dans la matinée du 11 novembre dernier par les éléments de la Brigade Spéciale (B.S) de la Sûreté urbaine.

Interrogé sommairement sur la provenance desdits smartphones, il avance les avoir achetés auprès d’inconnus au marché de Colobane.

Une perquisition à son domicile a permis d’y découvrir 15 cartes mémoires SD, 02 ordinateurs portables de marque respectivement LENOVO et ZED de couleurs noires non fonctionnels, 01 téléphone portable de marque Samsung basic et 10 cartes SIM cassées qu’il reconnaît avoir extirpées des smartphones.

Face aux enquêteurs, il passe aux aveux. A l’en croire, les appareils volés par les pickpockets à des tiers sont stockés à Colobane avant d’être acheminés dans la sous-région pour être vendus. Ce qui peut rendre impossible leur traçage.

Rappelons que S. Ndiaye est connu des services de Police pour avoir été déféré par la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour association de malfaiteurs et recel. Il avait d’ailleurs été condamné à une peine d’emprisonnement.

Poursuivi pour association de malfaiteurs, recel criminel, blanchiment de capitaux, il croupit pour l’heure, dans les locaux de la Sûreté urbaine, sis au Commissariat Central de Dakar.

Son véhicule de marque Hyundai 130 de couleur grise avec lequel il se déplaçait vers les frontières du pays pour faire l’échange des téléphones a été mis sous scellé, précisent nos sources.