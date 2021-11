Scandale au cœur de la Miss Sénégal 2020 : Violée et maman d’un garçon de 5 mois, le triste sort de Fatima Dione

Fatima Dione, l’ex miss Sénégal est maman d’un garçon de 5 mois. Selon des informations parvenues à nos confrères de Seneweb, elle ignore qui est le père du bébé car elle aurait été violée.



“La seule chose que nous savons c’est que Fatima est tombée enceinte suite à son sacre. Nous ne souhaitons accuser personne mais une chose est sûre, avant qu’on ne découvre sa grossesse, elle était chez un membre du comité d’organisation de Miss Sénégal. Habituellement, lorsque les organisateurs avaient besoin d’elle, ils la faisaient loger à l’hôtel, mais avant son voyage au Maroc, on l’a amenée dans une maison et nous ne connaissons pas la raison. C’est par la suite qu’on nous a fait savoir que le voyage n’aura plus lieu et qu’il a été annulé à cause de la Covid-19”; renseigne notre source qui a souhaité garder l’anonymat.



Elle ajoute: “après ce séjour dans cette maison, Fatima a commencé à se plaindre de maux de ventre et est devenue très maladive. Amenée à l’hôpital, on nous a fait savoir qu’elle était enceinte de 4 mois alors que nous pensions qu’il s’agissait d’un fibrome. Nous ne connaissons pas l’auteur de cette grossesse, nous savons juste que cette fille de 20 ans a été victime de viol. A plusieurs reprises, elle a pensé à se suicider”.



La principale concernée Fatima Dione compte désormais tirer toute cette histoire au clair afin de savoir ce qui s’était passé dans cette maison. “Nous avions peur du tollé que causerait sa grossesse, mais maintenant, nous tenons à faire éclater toutes les magouilles qu’il y a au sein du comité d’organisation”, fait savoir notre source.



Nous avons tenté de joindre le comité d’organisation pour avoir leur version des faits, mais en vain.