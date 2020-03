Journée mondiale de la protection civile : Les pays de l’Opc veulent un secouriste dans chaque famille

Mbour a abrité la célébration de la journée mondiale de la protection civile, ce dimanche 1er mars 2020.Les pays membres de l’Organisation Internationale de la Protection Civile (Oipc) veulent que dans chaque foyer qu’il y ait un secouriste.

D’où le thème de cette année : »La protection civile, pour un secouriste dans chaque foyer ». Cette journée célébrée depuis 1990, a, selon le ministre Aly Ngouille Ndiaye, un double objectif.

»Tout d’abord, elle vise à contribuer à la mise en place par les Etats de mesures et d’organisation propres à assurer la protection et l’assistance aux populations face aux risques de catastrophes naturelles et celles dues à l’homme. Ensuite, elle est l’occasion de sensibiliser les citoyens sur le rôle de la protection civile et d’aider les populations à mieux se préparer face aux catastrophes de plusieurs natures », a assuré Aly Ngouille Ndiaye.

Cette célébration a été l’occasion pour le ministre de dresser un bilan d’activités assez satisfaisant.

»S’agissant de la brigade nationale des sapeurs pompiers, sa montée en puissance constatée depuis 2012 lui a permis d’atteindre en 2019, un pic d’environ 41.000 interventions contre 36.838 en 2018 couvrant les incendies, secours aux victimes, assistance à une personne en danger et des opérations diverses » révèle le ministre.

Mieux : »La Direction de la Protection Civile (Dpc) a effectué en 2018 et 2019 respectivement 805 et 874 actions dont le but est de prémunir les populations contre les accidents de toutes natures. La DPC a mené durant ces 4 dernières années, au cours desquelles 1.461 paratonnerres ont été installés, une série de campagne de sensibilisation contre les accidents dûs à la foudre ».