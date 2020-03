Coronavirus : Macky Sall convoque une réunion d’urgence

La psychose du coronavirus atteint les plus hautes autorités. Ce, après que la Délégation sénégalaise présente au Salon international de l’agriculture (Sia) de Paris a côtoyé le maire François Daviet contaminé au coronavirus.

Selon L’Observateur, la délégation sénégalaise, conduite par le ministre de l’Agriculture et composée de 28 exposants, pourrait avoir été exposée au virus. En effet, l’élu français a, comme la plupart des participants sénégalais, déjeuné et passé la journée au Salon international de l’Agriculture.

Plusieurs d’entre-eux sont revenus au Sénégal et sont rentrés librement chez eux sans être mis en quarantaine. Face aux inquiétudes sur la forte délégation sénégalaise au Sia, Macky Sall a convoqué, ce lundi à 10 heures, au Palais, une réunion d’urgence sur le coronavirus.