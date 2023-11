Journée des Forces Armées: Macky Sall se prononce, “une violence inouïe” qui sévit dans les “réseaux virtuels”

C’est devenu une habitude. À chacune de ses sorties publiques, le Président Macky Sall fait une critique implacable des réseaux sociaux. Lors de la célébration de la Journée des Armée, le chef de l’État n’a pas dérogé à la règle.

Il a dénoncé la “violence inouïe : violence physique, violence verbale, violence morale, portée et amplifiée à grands débits par les réseaux virtuels”. “Autant de facteurs déstabilisants et blessants à plus d’un titre. Ils sapent les fondements de l’Etat et de la République, portent atteinte à la cohésion nationale et nuisent à l’honorabilité d’honnêtes citoyens”, a-t-il dit.

Face à ce phénomène, Macky Sall estime que “liberté et responsabilité doivent aller de pair, afin que nul ne puisse se croire au-dessus ou en marge de l’État, de la Nation et de la République”. “C’est ainsi que l’œuvre de construction nationale se fortifie”.

Dans cette dynamique de cohésion nationale, M. Sall a salué le rôle de l’armée, “réceptacle harmonieux de toutes nos diversités socio-culturelles, dans le culte du devoir, de l’excellence et du mérite”, a-t-il observé.