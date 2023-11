Chez un musulman, le mort doit être inhumé le plus rapidement possible, conformément à la parole prophétique : « Enterrez-le dans la nuit même ! » (Bukhârî, 1977, t. 1 : 404). De même, le fait de dénigrer une personne décédée est considéré comme particulièrement sacrilège. Si cela est connu de tous, des voix se lèvent de plus en plus contre l’inhumation de personnes suspectées homosexuelles. Ces dernières sont privées de sépulture et le cas de Kaolack est juste venu donner plus d’ampleur à cette problématique.

Selon les fondements de la religion musulmane, le corps doit être déterré si le défunt n’a pas bénéficié d’une rituelle musulmane avant d’être mis sous terre. Ce n’est qu’après le bain rituel que le corps doit être enterré. Dans la région de Kaolack précisément à Médina Baye, le corps de Ch. FALL, un présumé homosexuel a été déterré avant d’être brûlé en public. Un acte qui a choqué nombre de sénégalais après qu’ils ont vu la diffusion de l’image sur le net.

Selon M. DIENG, le fait de déterrer un corps et de le brûler c’est le pire des actes de barbaries : « Le fait de bruler un corps est dégoutant. Car ces personnes ne peuvent pas donner des preuves que le défunt Ch. FALL est un homosexuel. La religion a donné des précisions sur les personnes accusées d’adultère et d’homosexuel. Il faut non seulement des témoins qui ne se connaissent pas venant des quatre points cardinaux. Mais aussi avoir des preuves, c’est-à-dire être témoin oculaire de l’acte. Or, ces personnes qui ont commis l’incinération n’ont pas ces éléments de preuve. Ils n’ont pas le droit de bruler un corps. Il faut avoir le minimum de respect pour l’humain. »

Pour lui, cet acte est répugnant et témoigne avant tout d’un manque d’égard notoire envers le genre humain. « Après notre création, Dieu a demandé aux autres créatures de se prosterner devant Adan. Ces gens-là doivent respecter l’espèce humain par amour pour le prophète avant de le bruler. Si Dieu a séparé la nuit du jour ce n’est pas un hasard c’est pour la discrétion. Nous sommes tous coupables de quelque chose dans la vie. Il y a des gens pires que les homosexuels dans ce pays et pourtant à leur mort on les enterre dignement. Car ces gens-là sont riches », ajoute-t-il.

Pour F. NDIAYE, il est temps de distinguer les hommes efféminés des homosexuels. Car selon lui, ce n’est pas l’accoutrement qui permet de juger la personne. Il y a des hommes qui parlent comme des femmes et préparent le repas mieux que certaines femmes : « Il faut faire la distinction entre les hommes dont le corps ressemble à celui d’une femme, des vrais homosexuels. J’ai un ami qui a la morphologie d’une femme et fait de la cuisine. Il n’a pas la voix d’un homme, mais actuellement il s’est marié ».

Commerçant de profession, S. Dépense que les jeunes ne doivent pas suivre les occidentaux dans leurs pratiques. Selon lui le Sénégal est un pays composé uniquement de croyants et les actes de contre-nature doivent être sévèrement réprimés. « Il ne faut pas encourager les actes contre nature. Mais il ne faut pas non plus exagérer en déterrant un corps avant de le brûler. Dans ce pays, il faut avoir un certificat de mort et une autorisation avant d’inhumer un corps dans un cimetière. Pour éviter de tel acte il faut renforcer la sécurité au niveau de ces lieux de repos »

« Dans ce pays, nous avons des guides religieux connus et respectés par le monde entier. Il y a une loi contre les pratiques d’actes de contre nature, mais il est rare de voir des gens emprisonnés pour l’homosexualité », renchérit notre interlocuteur.

Avec senenews