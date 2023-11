CAN 2023: “Ce pays va remporter la CAN 2023” John Obi Mikel

Dans 3 mois, débutera la CAN 2023 en Cote d’Ivoire. Le Sénégal, champion il y a deux ans, va remettre son trophée en jeu et sera l’un des grands favoris de la compétition. Cependant, selon John Obi Mikel, les sénégalais ne feront pas le doublé.

Ancien joueur de Chelsea et vainqueur de la Ligue des champions, John Obi Mikel a également été très important pour sa sélection, le Nigeria. En 2013, il a été le maillon important et capitaine lors du sacre des nigérians en Guinée Equatoriale. Et selon lui, 10 ans plus tard, les Supers Eagles vont encore gagner le trophée.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l’ancien milieu de terrain a donné son pronostic clair et net :”La CAN 2023 va revenir à la maison. Le tournoi revient à la maison, la CAN 2023 revient au Nigeria”, a-t-il déclaré.

Avec une génération dorée et une ligne d’attaque impressionnante avec Victor Osimhen, Victor Okoh Boniface, Terem Moffi pour ne citer qu’eux, le Nigérian sera certainement l’un des grands favoris de la compétition.