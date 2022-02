Privé de wifi, un enfant de 15 ans tue ses parents et son frère

Un enfant de 15 ans a abattu ses parents et son frère de 10 ans parce que ces derniers lui auraient interdit le wifi et le téléphone à cause de ses mauvaises notes.

Un enfant de 15 ans a été interpellé par la police pour le meurtre de ses parents et son frère de 10 ans. Le drame s’est produit le mardi 8 février 2022 au domicile des défunts situé dans la zone rurale d’Algoda, très proche d’Elche, en Espagne.

Les parents de l’enfant lui ont interdit de connexion wifi et de téléphone parce que ses notes de classe n’étaient pas satisfaisantes. N’ayant pas apprécié la réprimande, le mineur rentre dans une colère et décide de la montrer d’une façon assez atroce.

L’adolescent s’est emparé du fusil de chasse de son père et a tué par balles sa mère. Puis il a abattu son père et son petit-frère, âgé de 10 ans. Pour dissimuler son acte, il est resté seul chez lui avec les corps durant trois jours. Il a téléphoné à l’école pour signaler qu’il avait la Covid-19.

Et comme si cela ne suffisait pas, il utilisait le compte WhatsApp de sa mère pour répondre à des messages afin de faire croire qu’elle est toujours en vie. Mais son crime ne restera pas longtemps caché.

Le vendredi 11 février, la sœur de sa mère est venue à la maison parce qu’elle n’avait aucune nouvelle de la famille. Et c’est alors que son neveu lui avoue qu‘il avait tué ses parents et son frère.

La police a été aussitôt alertée. L’adolescent meurtrier a été placé en détention provisoire. Il a été cependant décrit comme un enfant timide et introverti. Il était un bon élève mais avait échoué à cinq matières le premier trimestre.