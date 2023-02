Des jeunes au meeting de BBY : « J’ai reçu mon petit-déjeuner, mon déjeuner et mes frais de transport, il ne me reste plus qu’à rentrer »

Le terrain SEFA de Djeddah Thiaroye Kao a refusé du monde, hier. Plusieurs centaines de militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar ont fait le déplacement pour assister au méga meeting de la banlieue.

L’événement qui a duré moins de trois (3) heures a vu la participation de plusieurs responsables nationaux de la coalition présidentielle.

Deux incidents ont par contre failli gâcher le rassemblement : des jets de pierres tout au début de la cérémonie, mais aussi l’irruption de charrettes roulant à vive allure dispersant ainsi la foule, rapporte Les Echos.

Craignant pour leur sécurité ou même estimant avoir rempli leur mission, beaucoup ont préféré rentrer avant la fin du meeting.

D’autres disent avoir fini leur mission. «J’ai reçu mon petit-déjeuner, mon déjeuner et mes frais de transport, il ne me reste plus qu’à rentrer», a lancé un jeune habillé d’une djellaba noire.