Italie : Un Sénégalais menace de se suicider et blesse des flics…

Le Sénégalais, multirécidiviste, a voulu se suicider. L’homme a attaqué les agents après qu’ils l’ont extirpé des rails, empêchant le pire d’arriver.

Voie ferrée

Ravenne. Un sans-abri sénégalais de 33 ans est entré en action en fin de soirée samedi dernier, choisissant la voie ferrée qui traverse la rue Candiano, pour menacer de mettre fin à sa vie, rapporte ilgiornale.it, visité mardi par Senego.

Insulteur de flics

Il est environ 22 heures lorsque des policiers de Ravenne, alertés par des passants, trouvent l’étranger sur les rails. Le jeune homme, complètement hors de contrôle, déclare son intention de se suicider. Alors les policiers essaient, par tous les moyens, de le raisonner et de le convaincre d’abandonner ses intentions suicidaires. Mais, la présence des forces de l’ordre en rajoute à l’agitation de l’Africain, qui commence à proférer des insultes et des menaces contre eux.

Refus d’obtempérer

Lorsque le passage à niveau est levé pour l’arrivée d’un convoi, les policiers parviennent soudain à éloigner le Sénégalais des voies ferrées. En réponse, l’homme s’oppose fermement à l’intrusion des agents et lutte par tous les moyens pour éviter de monter à bord de la voiture de service. Il attaque les hommes en uniforme, réussissant à les blesser légèrement. Les deux agents se voient décerner respectivement 3 et 5 jours d’incapacité de travail à l’urgence de l’hôpital. En dernière instance, le Sénégal a été inculpé de résistance et blessures à agents publics.