Italie : Un Sénégalais arrêté pour avoir échangé des photos et vidéos obscènes avec des mineurs

L’affaire défraie la chronique à Serino, une commune de la province d’Avellino en Italie. Un Sénégalais âgé de 37 ans est accusé de pédopornographie sur des mineurs. C’est sur les réseaux sociaux que notre compatriote cherchait ses petites conquêtes.

D’après le quotidien Les Échos qui donne l’information, c’est une mère qui a dénoncé ce qui arrivait à son fils. Alarmée par les nombreux messages plutôt suspects que son fils recevait sur son téléphone portable, elle s’est tournée vers la police.

Finalement, l’auteur des textos a été arrêté à Novare. D’autres plaintes ont aussi été enregistrées. Il en résultait que le Sénégalais avait fait de ces chats son passe-temps favori. Plusieurs enfants ont été des victimes du pédophile sénégalais.

C’est sur Facebook qu’il cherchait ses futures victimes. Quand il parvenait à avoir leur numéro de téléphone, il virait sur WhatsApp. Et il déroule son plan. Il crée une relation de confiance avec sa proieet demande des photos.

Au fil du temps, les discussions avec les mineurs deviennent de plus en plus intimes. Et notre compatriote profitait de la situation pour demander à «ses» amis des photos et vidéos nues. Lui aussi à son tour envoyait ses propres images.

La colère des parents ne montre aucun signe de baisse. En fait, l’une des mères aurait confondu le pédophile présumé avec un autre homme d’origine sénégalaise qui a été agressé.

Une autre personne se serait rendue à la maison où résidait notre compatriote de 37 ans et aurait endommagé la porte. Les téléphones portables des petites victimes ont été saisis.

Le prévenu a fait usage, lors de l’audience pour valider la détention, du droit de ne pas répondre. Dans les 20 prochains jours, une nouvelle audience de validation devrait avoir lieu devant le tribunal de Naples.