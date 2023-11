Chronologie d’un conflit sans précédent de l’Israël et Hamas…

Le 7 octobre au matin, le Hamas palestinien déclenche le premier acte d’une nouvelle guerre dans l’histoire des relations israélo-palestiniennes. Avec 1400 victimes, il s’agit de la pire attaque sur le sol israélien depuis 1948. En réaction, une pluie de bombes s’abat sur Gaza et cause des milliers de morts dans la population civile. Retour sur deux semaines qui ont ébranlé toute la région.

Tôt le matin, près de 5 000 roquettes sont tirées depuis Gaza vers les villes israéliennes, annonce Mohammed Deif, stratège militaire du Hamas. Dans le même temps, à partir des commandos palestiniens parviennent à franchir à divers endroits la « barrière de sécurité » avec Israël alors que le territoire est sous blocus réputé hermétique. Les unités se répandent facilement dans une vingtaine de kibboutz et localités proches de Gaza – Sdedrot, Kfar Aza, Beeri, Nir Oz, Nahal Oz, Sufa, entre autres -, et investissent le lieu d’un festival au kibboutz de Reim). Ils y commettent le massacre et le kidnapping de populations civiles et militaires : tués par balles, achevés, brûlés vifs, décapités, mutilés. L’attaque du Hamas est terrestre, maritime et aérienne. Les médias étrangers note la mise en échec de l’armée israélienne.

À la fin de la journée, le bilan officiel est de 200 morts et 100 blessés côté israélien, 232 morts à Gaza. Côté israélien, le bilan total de l’attaque du 7 octobre sera de plus de 1 400 morts. Israël annoncera avoir identifié 1 500 corps de terroristes palestiniens.

En Israël, l’effroi règne. Des images sanglantes affluent en masse sur les réseaux sociaux, tout comme les témoignages d’habitants reclus chez eux, et tranchent avec la version officielle des autorités. « Nous sommes en guerre », déclare Benyamin Netanyahu, « l’ennemi paiera un prix sans précédent ». Le ministère de la Défense annonce le rappel de milliers de réservistes.

La communauté internationale occidentale condamne sans réserve l’attaque surprise et « méprisable » (U. von der Leyen pour l’UE) du Hamas et invoque le « droit d’Israël à se défendre ». Depuis la Maison Blanche, Joe Biden assure un « soutien inébranlable » à Israël et lui promet « toute l’aide nécessaire ». L’Arabie saoudite appelle à un « arrêt immédiat des violences entre des factions palestiniennes et les forces d’occupation israéliennes ». La Russie demande la création d’un État palestinien. L’Iran et le Hezbollah au Liban félicitent le Hamas. Scènes de joie dans les camps palestiniens dans les pays de la région. Israël coupe l’arrivée d’électricité à Gaza.

8 octobre : le choc. En Israël, qui découvre heure après heure l’ampleur de l’attaque, c’est la sidération. Dans la presse, on parle déjà du « 11 septembre d’Israël ». Le soir, le bilan des victimes israélienne au soir est de 700 morts. Les critiques montent envers l’armée israélienne, le gouvernement et l’impréparation des services de renseignements.

À la frontière israélo-libanaise, des duels d’artillerie sont déclenchés par le Hezbollah.

Le nombre d’otages emmenés à Gaza est incertain (et le restera au moins une semaine) mais est déjà évalué à plus de 100 personnes de plusieurs nationalités. De nombreuses personnes sont portées disparues. Le massacre commis au festival Tribe of Nova, à quelques kilomètres de Gaza, a fait 270 morts.

À Gaza, où l’armée de l’air israélienne riposte et pilonne (opération « Sabre de fer »), le bilan s’alourdit : 413 morts. Des immeubles entiers mais aussi des infrastructures de santé sont visées par les bombardements.

Au niveau international, les États-Unis renforcent leur présence militaire en Méditerranée orientale.

9 octobre : blocus total. Le ministre de la Défense d’Israël ordonne un «siège complet» de la bande de Gaza : « Nous combattons les animaux humains et agissons en conséquence », décalre Yoav Gallant. La livraison d’eau, d’électricité [déjà coupée], de gaz et de nourriture est stoppée. Plus de 120 000 Gazaouis sont déjà déplacés à l’intérieur du petit territoire. Trois jours après le début de l’attaque du Hamas, l’armée israélienne a affirmé avoir repris le contrôle de son territoire et des communautés attaquée proches de la bande de Gaza. Frappes aériennes sur le terminal de Rafah, à la frontière Gaza – Égypte. Israël mobilise 300 000 réservistes, véritable colonne vertébrales de Tsahal.

On dénombre 900 morts et 2 600 blessés côté israélien, 570 morts palestiniens.

Nouveaux affrontements à la frontière libanaise et font neuf morts : deux militaires israéliens, trois Hezbollahis et quatre Palestiniens du Jihad islamique.

Le Premier ministre israélien appelle à la formation d’un gouvernement national, alors que la vie politique israélienne, dominée par le nationalisme religieux, est marquée depuis plusieurs années par de profondes fractures.

