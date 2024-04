Isep Amadou Traworé de Diamniadio : 960 diplômés enregistrés depuis le démarrage

676 apprenants de l’Isep Amadou Traworé de Diam­niadio ont reçu jeudi leurs diplômes sanctionnant deux années d’études dans cet institut formant aux métiers de l’automobile et des Tic. La cérémonie de graduation s’est tenue jeudi dans l’enceinte de l’Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio. «La cérémonie qui nous réunit ici, consacre un moment fort de l’Isep de Diamniadio. Il s’agit aujourd’hui de fêter 676 de nos diplômés qui, au sortir de deux années de formation, ont pu réussir brillamment leur examen», a noté dans son allocution Mbossé Ndiaye Guèye, directrice de l’institut. Ces récipiendaires, issus des 2ème et 3ème promotions, viennent s’ajouter aux 284 de la toute première, portant le nombre des étudiants ayant décroché la certification à l’Isep à 960, avons nous appris.

En dépit des exigences du monde du travail, les sortants de l’Isep ne devraient a priori éprouver de grandes difficultés pour leur insertion, croit savoir Mme Guèye. Elle a évoqué à ce propos, le système d’alternance école-entreprise et la politique d’insertion des diplômés institués à l’Isep. «Vous êtes bien préparés à certaines compétitions multiformes. Vous avez été à bonne école pour avoir bénéficié de l’encadrement rapproché de personnels qualifiés et engagés. Vous êtes dépositaires d’une formation adaptée au milieu professionnel avec des métiers innovants», a-t-elle servi pour galvaniser ses étudiants. «La plupart de nos diplômés ont effectivement intégré le monde professionnel. Nos taux d’insertion ont en effet de quoi nous rendre fiers», a-t-elle aussi fait savoir, sans pour autant donner de chiffres. «Nous devons ces beaux résultats à la qualité de nos ressources humaines, à une plateforme didactique adossée à des équipements de dernière génération, à une communauté d’apprenants motivés et créatifs, ainsi qu’un dispositif managérial performant», a relevé la directrice, non sans adresser une mention particulière aux partenaires stratégiques ayant facilité la mise en œuvre du système d’alternance école-entreprise.

Pour continuer à performer, l’Isep se devra pour autant de relever certains défis, a estimé la directrice. «En tant que structure appelée à monter en puissance tout en s’inscrivant dans une dynamique d’amélioration continue, les défis qui nous attendent sont nombreux et souvent complexes», a dit Mme Guèye. Ceux-ci sont, d’après elle, le renforcement continu des capacités des ressources humaines, le renouvellement et la mise à jour des équipements, ainsi que la résistance infrastructurelle pour contenir la montée en flèche des effectifs. La société publique Dem Dikk et le privé Expert Auto ont été les parrains des deux promotions sortantes.