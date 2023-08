Intervention militaire au Niger : La lutte d’un peuple contre des ennemis internes et externes.( par Par Colonel Abdoulaye Madaba Issifou)

《Nous avions demandé des troupes et du matériel militaires aux États membres de la CEDEAO pour neutraliser des djihadistes à la frontière entre le Niger et le Nigeria en Août 2021. Ils ont répondu qu’ils n’avaient pas de ressources humaines et matérielles disponibles pour un appui immédiat. Et ont ajouté que pour une telle initiative, il fallait d’abord réunir les chefs d’États membres de la CEDEAO et ensuite régler la question des moyens financiers et logistiques sur laquelle certains chefs d’État n’arrivent pas toujours à s’accorder.

Aujourd’hui les mêmes personnes sont près à envoyer des Hommes et du matériels pour rétablir un chef d’État dont l’incompétence et la chute a été reconnue et acceptée par les populations du Niger. Pour le pouvoir d’une seule personne, ils sont près à brûler le Niger, le Sahel mais pour sauver des milliers de populations du Sahel qui se font massacrées par les djihadistes, ils sont faibles. S’ils veulent rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir, nous allons les aider à rétablir le cadavre de Mohamed Bazoum au pouvoir. Ils auront le sang des populations sur leurs mains et la première victime sera Mohamed Bazoum, l’ex-chef d’État du Niger.

La lutte que nous menons est tellement noble que rien, ni même une coalition militaire ne pourra nous arrêter. Contrairement à la CEDEAO qui défend des intérêts inavoués, nous filles et fils du Niger, défendons notre patrie et luttons pour le décollage du Niger et la survie de nos populations.

Le Niger ne tourne pas autour de Mohamed Bazoum et ne tournera jamais autour d’un individu qu’il soit civil ou militaire. Les richesses du Niger appartiennent au peuple du Niger et doit profiter au peuple du Niger.

Voilà la lutte légitime que nous menons pour la survie du Niger contre les ennemis internes et externes.

Debout ! Niger ! Debout !

Sur le sol et sur l’onde,

Au son des tam-tams

Dans leur rythme grandissant,

Restons unis toujours,

Et que chacun réponde

À ce noble avenir

Qui nous dit : – En avant !

Niamey, le 02 Août 2023》