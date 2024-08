Insolite à Bargny : le dealer offrait du chanvre indien à …

Un jeune homme d’une vingtaine d’années nommée Ousseynou Diop a été condamné à trois mois de prison ferme pour offre de cession, détention et usage de drogue. Il a été reconnu coupable de ces chefs devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, mercredi dernier.

Ousseynou Diop était jugé en même temps que son père, Alpha Diop, et les amis de ce dernier, Abdoulaye Diallo et Matar Mbengue. Le trois hommes bénéficiaient des faveurs du jeune dealer, qui leur fournissait des joints. La police les a surpris dans la chambre de ce dernier, à Bargny, en train de fumer du chanvre indien.

D’après L’Observateur, qui donne l’information, au cours de leur perquisition, les flics ont mis la main sur 12 cornets de cannabis, ce qui restait, selon les aveux de Ousseynou Diop face à eux, du kilo de ladite drogue acquis à 100 mille francs CFA. À leur tour, les coprévenus du dealer ont admis les faits qui leur étaient reprochés, confirmant au passage que le jeune était «le fournisseur du quartier».

Mais à la barre, tous les mis en cause ont changé de version, contestant les faits à eux reprochés. Ils ont en chœur affirmé, selon L’Observateur, qu’ils étaient dans la chambre de Ousseynou Diop juste pour prendre le thé.

Le principal accusé a affirmé que les policiers n’ont trouvé que 5 cornets de chanvre dans sa chambre, destinés à son usage personnel. «Je n’étais même pas dans la chambre lorsque la police les policiers ont débarqué. J’ignorais complètement ce qui se tramait à l’intérieur», a botté son père. «Ousseynou est comme mon propre fils, je ne me permettrait jamais de faire des deals avec lui», a contesté à son tour Abdoulaye Diallo.

Ces dénégations n’ont convaincu ni le procureur de la République, qui avait requis 2 ans contre Ousseynou Diop et 1 an contre les autres prévenus, ni le juge, qui les a reconnus coupables et envoyé en prison.