Le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat a apporté des innovations au baccalauréat option Gestion, plus connu sous le nom de Bac G. Les enseignements en série G étaient prédominés par la comptabilité et la gestion.





Le Ministère veut rendre les élèves plus polyvalents. Désormais, il faut dire Baccalauréat en Sciences Techniques Economiques et de Gestion (STEG). De nouvelles matières sont intégrées dans le nouveau programme de la série STEG en plus du renforcement de certaines comme les mathématiques.



Les élèves de la série STEG vont maintenant apprendre le droit, le marketing, la gestion des entreprises, le management des organisations et l’informatique. Les mathématiques font maintenant partie des matières dominantes.