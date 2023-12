C’est une citée Baraka entièrement renovée que le président de la République, Macky Sall, a inaugurée ce mardi 5 décembre 2023 à Liberté 6. Ce projet financé par YOU Fondation de Mme Ute Henriette Ooven, consul honoraire du Sénégal à Düsseldorf, accompagné de son bailleur principal, la société CASA ORASCOM de Samir et de la société de reconstruction de Baraka ( SOREBA ) partenaire technique, s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de modernisation urbaine dénommé Programme Sénégal Zéro bidonville.

A en croire l’intitulé, ce projet fait partie d’une entité du programme “100.000 Logements” pour faciliter aux l’accès des Sénégalais au logement. Pour l’occasion de cette inauguration, le quartier a refait peau neuve au grand bonheur de ses habitants. Parce que le complexe pour lequel le chef de l’État, Macky Sall, a fait le déplacement est constitué de onze (11) immeubles dont deux cent dix (210 ) appartements. Et ces logements sont destinés impactés et selon les règles organisant la propriété au Sénégal.

Ainsi, ce projet comprend soixante (60) appartements à usage commercial et intègre une mosquée, un centre de formation, une case de santé, une école élémentaire et un cyber pop, le tout bâti sur une assiette du terrain cédé gratuitement par l’État du Sénégal qui en a pour la même cause exproprié les propriétaires de baux privés pour les intégrer à l’assiette du projet. Aussi, l’État a également réalisé les voiries et les réseaux divers intérieurs à travers l’intervention des sociétés concessionnaires telles que la Senelec, la SONES ainsi que le PROMOVILLES.

Rehaussant de par sa présence la marque de la cérémonie, le président de la République a profité de l’occasion pour dire, en son nom et au nom des populations de BARAKA, un grand merci à Mme Henriette et ses partenaires pour leur action philanthropique qui vient concrétiser la conviction du président selon laquelle, “il est possible de transformer un bidonville en un quartier moderne où les populations concernées sont relogées.” Dans son discours, le chef de l’État a déclaré qu’en relisant le modèle de BARAKA et en consolidant les efforts notés dans la promotion de l’habitat à travers les nombreux projets immobiliers, l’objectif d’un “Sénégal Zéro Bidonville” avec l’accès au logement au plus grand nombre est une perspective atteignable.

Macky Sall a invité, pour la même occasion tout l’écosystème de l’urbanisme et du logement tels que le gouvernement, les collectivités territoriales, les urbanistes, les notaires, les architectes, les promoteurs et les partenaires techniques et financiers à s’inspirer du modèle Baraka pour faciliter aux citoyens l’accès à des logements décents et abordables. Macky Sall n’a pas manqué d’appeler les populations de BARAKA à en faire bon usage des logement qui leur sont dédiés et de veiller au respect de paiement des frais de participations symbolique aux charge d’entretien et de gestion des immeubles. Le ministère de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique a reçu à travers le ministre Abdoulaye Seydou Sow, les félicitations et encouragements du chef de l’État.