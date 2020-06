Injures contre la famille omarienne : Les fidèles demandent l’extradition de l’auteur

La famille Omarienne de Louga déplore avec la dernière énergie les agissements d’un internaute qui s’est permis d’insulter la famille Omarienne et toute la communauté Al Pular, à travers les réseaux sociaux. Elle veut que l’auteur de cette offense contre le guide religieux soit extradé pour être traduit en Justice au Sénégal. Pour la famille Omarienne, l’Etat n’a pas été diligent dans cette affaire.

« Ce qui nous a un peu surpris et ce que l’on ne comprend pas, c’est la léthargie qui a été notée au sein du gouvernement du Sénégal. Il y a toute une religion, toute une population qui a été agressée dans son amour propre et nous savons pertinemment les relations qui existent entre la France et le Sénégal. Donc nous ne comprenons pas pourquoi depuis lors l’Etat du Sénégal n’a pas contacté l’Etat de la France pour pouvoir régler cette question qui touche l’intégrité du Sénégal », soutenu le président des Dahiras Omarienne de Louga, Ciré Kane sur Iradio.

Par ailleurs, Ciré Kane ne doute pas que dans cette affaire, il y a un puissant lobbying tapis dans l’ombre.

« Il y a beaucoup de signes qui montrent que la fille appartient à des lobbies parce que nous savons pertinemment l’âge de la fille, la manière dont elle s’exprime car nous avons remarqué beaucoup de hic dans ses paroles… ».

La famille omarienne de Louga demande aux Sénégalais de s’engager dans cette lutte qui, selon elle interpelle tout le peuple.