Inflation et compétitivité: une augmentation de 2,1% des prix à la consommation

Comparativement à la même période en 2021, le niveau général des prix a progressé de de 7,8% tiré par les produits alimentaires et boissons non alcoolisés (+12,5%).

Pour sa part, l’inflation moyenne sur le premier semestre de 2022, est ressortie à 6,9%. S’agissant de l’inflation sous-jacente du deuxième trimestre 2022, elle s’est située à 2,1% et à 6,0%, respectivement en variation trimestrielle et en glissement annuel. Sur les deux premiers trimestre de 2022, elle s’est établie à 5,5% sur une base annuelle. En terme d’origine, les prix des produits locaux ont connu au deuxième trimestre 2022, des hausses de 2,3% et 9,2% en glissement annuel.

Pour ce qui est des prix des produits de importés, une augmentation de 1,3% est observée au 2e trimestre de 2022. Sue un an, ils ont progressé de 3,7% au 2e trimestre 2022. En moyenne sur le premier semestre de 2022, les produits locaux et importés se sont respectivement renchéris de 8,3% et 3,2%.

Par ailleurs en rythme trimestriel, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisés ont augmenté de 2,9% au 2 trimestre 2022. Cette situation est expliquée par la hausse des prix du lait (+4,9%), de la viande de boeuf (+4,7%) et du sucre (+3,9%).

Enfin, les prix de la fonction “logement , eau, gaz, électricité et autres combustibles” ont progressé de 1,3% durant le 2e trimestre 2022, en liaison avec ” l’entretien et la réparation des logements ” (+5,1)% .

En glissement annuel, ils ont progressé de 3,5% et 3,2% respectivement au 2 trimestre 2022 et en cumul sur les deux premiers trimestre 2022 du fait de “l’entretien et la réparation des logements” (+9,5%) et (7,7%).

Avec libération