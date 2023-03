Inauguration du pont de Marsassoum: Le président Macky Sall met fin à un “calvaire” longtemps vécu

La traversée de la rive qui séparait Marsassoum des autres contrés de la régions de Sédhiou sera désormais un vieux souvenir pour les population de la commune précitée.

Financé à hauteur de 20 milliards de francs et long de 487 m, le pont dont les travaux de construction ont été lancé 20 octobre 2018 a été inauguré ce mardi 28 février 2023 par le président de la république Macky Sall en tournée économique dans la région de Sédhiou, en présence d’une forte délégation gouvernementale conduit par son premier Amadou Ba et des populations remarquablement mobilisées à cette occasion.

Ainsi, l’ouverture de cette infrastructure qui porte le nom de Famara Ibrahima Sagna, un natif de la localité à l’honneur dont le président dit avoir voulu honorer pour service rendu à la nation sénégalaise, va permettre la libre circulation des voyageurs et autres usagers qui jadis, traversaient cette rive quelques fois avec de la marchandise à bord de pirogues à hautes risques. Ce pont va de surcroit permettre l’évacuation rapide et sécurisée des malades et des femmes enceintes vers les structures hospitalières les plus habilitées en cas d’urgence.

Source: Kewoulo.info/ tv

Envoyés spéciaux Sédhiou: Ange Marie/ Alassane Touré